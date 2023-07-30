"Мой район. Навигатор": Москва стала лидером Европы по числу отреставрированных усадеб

Москва лидирует среди европейских стран по количеству отреставрированных старинных усадеб. За последние двенадцать лет в порядок привели более шестидесяти. Это не только музеи. Например, сейчас идет реставрация бывшей усадьбы Баташева на Яузской улице. Там располагается стационар больницы имени Давыдовского. Все работы планируют завершить в этом году.

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