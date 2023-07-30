"Мой район. Навигатор": водоемы благоустраивают в районах Москвы

В разных районах Москвы приводят порядок излюбленные места горожан у воды. В частности, масштабный проект реализуют в Марьине. Там работы идут на каскаде из шестнадцати прудов. Специалисты очищают дно от ила, ремонтируют береговые полосы, обновляют мосты. Рядом с водоемами обсутраивают комфортные зоны отдыха с беседками.

Кроме того, недавно специалисты "Мосводостока" полностью завершили реабилитацию каскада Лефортовских прудов. Работы развернулись на площади 10 гектаров. Комфортоные зоны отдыха делают, в том числе, возле реки МерЯнки.

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