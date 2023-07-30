"Мой район. Навигатор": в Москве проходит фестиваль "Цветочный джем"

Каждое лето в Москве проходит фестиваль "Цветочный джем", который уже сдал доброй традицией. Весь центр столицы расцвел. В город специально для фестиваля привезли и высадили более 100 тысяч растений: это не только цветы, но и злаки, кустарники, деревья и водные растения.

В частности, роскошные цветники и яркие растительные композиции как всегда украшают пространства на Манежной площади, возле ЦУМа, на Биржевой и Новой площадях. Перед входом в здание ТАСС разбит подвесной сад – целая роща из деревьев, который украшены растениями в кашпо.

Кроме того, рядом на Тверском бульваре создали целых три тематических зоны. "Подводный мир" изобразили с помощью фигурных клумб с инсталляциями в виде морских обитателей. В "Цветущем городе" домики и деревья находятся посреди разноцветных полей. А еще одно пространство посвящено животным, насекомым и птицам, поэтому его украсили арт-объекты в виде овец, цапель, божьих коровок и черепах.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".