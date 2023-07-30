Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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"Мой район. Навигатор": платформы "Плющево" на МЦД-3 приготовили к запуску наземного метро

"Мой район. Навигатор": платформы "Плющево" на МЦД-3 приготовили к запуску наземного метро

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Станция "Плющево" – первая на МЦД-3, платформы которой готовы к запуску линии наземного метро. А на нескольких соседних – обновление уже на финальном этапе. На станции "Плющево" уложили новое покрытие на платформе, установили удобные лавочки, электронные табло с информацией о прибывающих поезда, сделали яркую навигацию. Также привели в порядок павильон, где находятся турникекты.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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