"Мой район. Навигатор": платформы "Плющево" на МЦД-3 приготовили к запуску наземного метро

Станция "Плющево" – первая на МЦД-3, платформы которой готовы к запуску линии наземного метро. А на нескольких соседних – обновление уже на финальном этапе. На станции "Плющево" уложили новое покрытие на платформе, установили удобные лавочки, электронные табло с информацией о прибывающих поезда, сделали яркую навигацию. Также привели в порядок павильон, где находятся турникекты.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".