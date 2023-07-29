"Мой район. Навигатор": музею-заповеднику "Коломенское" исполнилось 100 лет

"Больше чем сто" – так называется двухдневный фестиваль, посвященный вековому юбилею музея-заповедника "Коломенское". Он пройдет 29 и 30 июля под открытым небом на территории заповедника.

Посетители увидят четыре спектакля по мотивам важных для истории "Коломенского" событий. Также в программе – игры на свежем воздухе, головоломки и экскурсии. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".