Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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"Мой район. Навигатор": музею-заповеднику "Коломенское" исполнилось 100 лет

"Мой район. Навигатор": музею-заповеднику "Коломенское" исполнилось 100 лет

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"Больше чем сто" – так называется двухдневный фестиваль, посвященный вековому юбилею музея-заповедника "Коломенское". Он пройдет 29 и 30 июля под открытым небом на территории заповедника.

Посетители увидят четыре спектакля по мотивам важных для истории "Коломенского" событий. Также в программе – игры на свежем воздухе, головоломки и экскурсии. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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