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"Мой район. Навигатор": сквер в Южном Тушине обустроят в столице

"Мой район. Навигатор": сквер в Южном Тушине обустроят в столице

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В Южном Тушине делают новое пространство для спорта и отдыха на месте старого. Сквер создают между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала.

В сквере появится спортзал под открытым небом – комплекс с канатами, кольцами, шведской стенкой, турниками и брусьями, а также тренажеры для силовых тренировок. Для детей обустроят игровую зону в экостиле. Все элементы выполнят из дерева. Завершить благоустройство территории планируют к осени.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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