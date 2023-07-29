"Мой район. Навигатор": сквер в Южном Тушине обустроят в столице

В Южном Тушине делают новое пространство для спорта и отдыха на месте старого. Сквер создают между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала.

В сквере появится спортзал под открытым небом – комплекс с канатами, кольцами, шведской стенкой, турниками и брусьями, а также тренажеры для силовых тренировок. Для детей обустроят игровую зону в экостиле. Все элементы выполнят из дерева. Завершить благоустройство территории планируют к осени.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".