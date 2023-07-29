Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:20

Транспорт

"Мой район. Навигатор": вестибюль на станции "Сретенский бульвар" открыли досрочно

"Мой район. Навигатор": вестибюль на станции "Сретенский бульвар" открыли досрочно

ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллов вечером 28 июля

Новости часа: Банк РФ назвал официальный курс доллара и евро на 28–29 июля

Новости часа: Финляндия начнет выдавать визы россиянам только в Москве с 1 сентября

Новости часа: ВС РФ уничтожили более 11 тыс танков и боевых машин ВСУ с начала СВО

"Актуальный репортаж": эксперты назвали самые аварийные авто из Китая

Новости часа: в Кремле оценили возможность урегулирования конфликта на Украине

Эксперты спрогнозировали дальнейшее повышение оптовой стоимости бензина в РФ

Трасса Мамыри – Пенино – Шарапово в Москве соединит Мосрентген с М-3

Не менее 13 самолетов направились на запасной аэродром Минеральных вод

Пассажирам московского метро вернули привычный маршрут, но уже через обновленные станции. На Люблинско-Дмитровской линии после ремонта досрочно открыли "Трубную". Там очистили и окрасили шесть тысяч квадратных метров поверхностей и сводов.

Недавно также досрочно после ремонта открыли вестибюль на "Сретенском бульваре". На этой станции тоже мыли своды и потолки, красили поверхности и перекладывали кабельные линии, а также меняли лампы и светильники.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика