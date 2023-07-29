01:20Транспорт
"Мой район. Навигатор": вестибюль на станции "Сретенский бульвар" открыли досрочно
Пассажирам московского метро вернули привычный маршрут, но уже через обновленные станции. На Люблинско-Дмитровской линии после ремонта досрочно открыли "Трубную". Там очистили и окрасили шесть тысяч квадратных метров поверхностей и сводов.
Недавно также досрочно после ремонта открыли вестибюль на "Сретенском бульваре". На этой станции тоже мыли своды и потолки, красили поверхности и перекладывали кабельные линии, а также меняли лампы и светильники.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор