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Транспорт

"Мой район. Навигатор": в Москве протестировали платную перехватывающую парковку

"Мой район. Навигатор": в Москве протестировали платную перехватывающую парковку

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В Москве протестировали платную уличную парковку, которая также смогла стать перехватывающей. Оставить машину жители столицы могут возле станции метро "Братиславская", еще одну такую же парковку сделали и возле станции "Кузьминки".

На этих парковках действует точно такой же тариф, как и на парковках со шлагбаумом. Автомобиль можно оставить бесплатно, если водитель совершит в течении дня не менее двух поездок на метро или Московском центральном кольце (МЦК).

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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