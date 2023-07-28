"Мой район. Навигатор": в Москве протестировали платную перехватывающую парковку

В Москве протестировали платную уличную парковку, которая также смогла стать перехватывающей. Оставить машину жители столицы могут возле станции метро "Братиславская", еще одну такую же парковку сделали и возле станции "Кузьминки".

На этих парковках действует точно такой же тариф, как и на парковках со шлагбаумом. Автомобиль можно оставить бесплатно, если водитель совершит в течении дня не менее двух поездок на метро или Московском центральном кольце (МЦК).

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

