"Мой район. Навигатор": в Большом розарии парка "Сокольники" появились флоксы

В Большом розарии парка "Сокольники" можно увидеть цветущее пламя. Именно так с греческого языка переводится название цветка "флокс". Его в XVIII веке придумал ученый Карл Линней, вероятно, разглядывая ярко-красные пышные сорта флоксов. В данный момент это одни из самых популярных садовых растений.

Существует более 65 видов флоксов – белые, фиолетовые, голубые. Все это разнообразие можно увидеть в Сокольниках. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".