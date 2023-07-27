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"Мой район. Навигатор": в Большом розарии парка "Сокольники" появились флоксы

"Мой район. Навигатор": в Большом розарии парка "Сокольники" появились флоксы

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В Большом розарии парка "Сокольники" можно увидеть цветущее пламя. Именно так с греческого языка переводится название цветка "флокс". Его в XVIII веке придумал ученый Карл Линней, вероятно, разглядывая ярко-красные пышные сорта флоксов. В данный момент это одни из самых популярных садовых растений.

Существует более 65 видов флоксов – белые, фиолетовые, голубые. Все это разнообразие можно увидеть в Сокольниках. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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