"Мой район. Навигатор": в парке "Покровское-Стрешнево" появился фонтан

Коллекция прудов в парке "Покровское-Стрешнево" пополнилась фонтаном. Дело в том, что по форме новый комплекс напоминает водоем, а изгибы его чаши больше похожи на берега пруда.

У фонтана есть четырехступенчатая система водоподготовки – она не пропускает листья, пакеты, фантики, задерживает еще более мелкий мусор, регулирует уровень кислотно-щелочного баланса и очищает воду при помощи ультрафиолета. Поэтому по качеству эта вода сравнима с той, которую используют в общественных бассейнах.

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