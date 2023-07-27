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"Мой район. Навигатор": в парке "Покровское-Стрешнево" появился фонтан

"Мой район. Навигатор": в парке "Покровское-Стрешнево" появился фонтан

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Коллекция прудов в парке "Покровское-Стрешнево" пополнилась фонтаном. Дело в том, что по форме новый комплекс напоминает водоем, а изгибы его чаши больше похожи на берега пруда.

У фонтана есть четырехступенчатая система водоподготовки – она не пропускает листья, пакеты, фантики, задерживает еще более мелкий мусор, регулирует уровень кислотно-щелочного баланса и очищает воду при помощи ультрафиолета. Поэтому по качеству эта вода сравнима с той, которую используют в общественных бассейнах.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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