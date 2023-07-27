"Мой район. Навигатор": на Люблинско-Дмитровской линии привели в порядок несколько станций

На центральных станциях Московского метро наводят порядок. В минувшие выходные, 22–23 июля, работы шли на Люблинско-Дмитровской линии. На станциях "Трубная", "Чкаловская" и "Сретенский бульвар" расчищали и красили потолки и своды, шлифовали мрамор, убирали кабельные линии за стены. Итог работ уже можно оценить.

До этого обновляли станции Серпуховско-Тимирязевской линий. На "Полянке", например, реставраторы занимались скульптурной композицией "Молодая семья". Они восстанавливали поврежденные детали, а потом покрывали их лаком.

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