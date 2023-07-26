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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни белого медведя Диксона

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни белого медведя Диксона

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Москвичам рассказали о жизни белого медведя Диксона из столичного зоопарка. Он любит проводить время в бассейне и с наступлением теплой погоды плавает в нем гораздо чаще. Периодически медведь подплывает к зоологам и к посетителям, чтобы пообщаться.

На Диксона, который был ранен, плавание оказывает благотворное влияние, снимает напряжение в мышцах и стимулирует большую подвижность. Зоологи отмечают, что стали чаще наблюдать движения в задних конечностей медведя. Водные процедуры любят и другие обитатели зоопарка. Слоны, к примеру, очень рады дождливой погоде в городе.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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