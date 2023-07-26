"Мой район. Навигатор": ремонт на станции Плющево МЦД-3 завершился в Москве

Станция Плющево стала первой готовой к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) платформой. Несколько соседних станций находятся на финальном этапе строительства.

На Плющево специалисты уложили новое покрытие, установили удобные лавочки и электронные табло с информацией о прибывающих поездах, сделали яркую навигацию. Также привели в порядок павильон, где находятся турникеты.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

