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"Мой район. Навигатор": ремонт на станции Плющево МЦД-3 завершился в Москве

"Мой район. Навигатор": ремонт на станции Плющево МЦД-3 завершился в Москве

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Станция Плющево стала первой готовой к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) платформой. Несколько соседних станций находятся на финальном этапе строительства.

На Плющево специалисты уложили новое покрытие, установили удобные лавочки и электронные табло с информацией о прибывающих поездах, сделали яркую навигацию. Также привели в порядок павильон, где находятся турникеты.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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