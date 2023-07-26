"Мой район. Навигатор": дом Розенфельда отремонтируют в Замоскворечье

В Замоскворечье ремонтируют дом, построенный по проекту архитектора Зиновия Розенфельда. Шестиэтажное жилое здание в стиле советского неоклассицизма возвели в 1938 году.

Архитектор использовал мотивы итальянского ренессанса. Для проведения капитального ремонта исторического дома был разработан индивидуальный проект, а все работы разбили на этапы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".