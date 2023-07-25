"Мой район. Навигатор": в Москве ведется благоустройство популярных мест горожан у воды

В районах Москвы ведется благоустройство популярных мест горожан у воды.



Масштабный проект реализуют в Марьине. Там работы идут на каскаде из 16 прудов. Специалисты очищают дно от ила, ремонтируют береговые полосы, обновляют мосты. Рядом с водоемами обустраивают комфортные зоны отдыха с беседками.

Недавно специалисты "Мосводостока" полностью завершили реабилитацию каскада Лефортовских прудов. Все сделали очень бережно, так как водоемы сформировались на месте пойменного участка Яузы в 1703 году, они являются практически ровесниками Санкт-Петербурга.

Также идет активное благоустройство самого большого парка района Северном "Долгие пруды". Работы развернулись на площади 10 гектаров. Комфортные зоны отдыха делают, в том числе, возле реки Мерянки.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".