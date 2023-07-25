"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о фестивале "Цветочный джем"

Отправиться на прогулку в сад в центре Москвы, полежать в гамаке на бульваре или пройти в арке из цветущих петуний – это можно сделать каждое лето на фестивале "Цветочный джем", ставшим традицией.

В город специально для фестиваля привезли и высадили более 100 тысяч растений. Это не только цветы, но и злаки, кустарники, деревья, водные растения.

Цветники и растительные композиции украшают пространства на Манежной площади, возле ЦУМ, на Биржевой и Новой площадях. Перед входом в здание ТАСС разбит подвесной сад.

Рядом на Тверском бульваре создали три тематических зоны. "Подводный мир" изобразили с помощью фигурных клумб с инсталляциями в виде морских обитателей. В "Цветущем городе" дома и деревья находятся посреди разноцветных полей. Еще одно пространство посвящено животным, насекомым и птицам, поэтому его украсили арт-объекты в виде овец, цапель, божьих коровок и черепах.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

