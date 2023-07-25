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"Мой район. Навигатор": москвичам показали жизнь обитателей столичного зоопарка

"Мой район. Навигатор": москвичам показали жизнь обитателей столичного зоопарка

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Москвичам показали жизнь обитателей столичного зоопарка.

В последние дни все внимание посетителей и экспертов было приковано к большим пандам Жуи и Диндин, которые впервые встретились лично и близко познакомились.

Однако в Московском зоопарке помимо бамбуковых медведей есть и более мелкие их родственники – кошачьи медведи или красные панды. Они, как и их большие сородичи, тоже обожают лазать по деревьям и лакомиться бамбуком.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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