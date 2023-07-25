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"Мой район. Навигатор": на месте станции МЖД Железнодорожная откроется пригородный вокзал

"Мой район. Навигатор": на месте станции МЖД Железнодорожная откроется пригородный вокзал

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На месте станции МЖД Железнодорожная откроется современный пригородный вокзал с новыми платформами, 16 эскалаторами, 8 лифтами и большим залом для пассажиров. Конечный пункт строящегося МЦД-4 ждут жители подмосковной Балашихи.

На этой станции построят самый большой зал для пассажиров среди всех диаметров. Его площадь превысит 5 тысяч квадратных метров. Прилегающие улицы Советскую и Лесопарковую свяжут с вокзалом безопасным надземным переходом. Все работы планируют завершить в следующем году.

Кроме того, в микрорайоне Железнодорожный доделывают и другую станцию МЦД-4 – Ольгино. Она почти готова.

Четвертый центральный диаметр улучшит транспортное обслуживание 20 районов Москвы, свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы. Его запустят в уже сентябре этого года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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