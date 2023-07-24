03:55Город
"Мой район. Навигатор": историческое здание XIX века отреставрируют в Москве
Дом, где жили инженер Владимир Шухов, биолог Николай Кольцов и артист Виталий Соломин, отреставрируют. Это историческое здание Варваринского акционерного общества домовладельцев на Остоженке.
Его возвели в конце XIX века по проекту архитектора Александра Иванова в стиле поздней эклектики. В этом году фонд капитального ремонта приведет в порядок исторический дом. К работам уже приступили.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор