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"Мой район. Навигатор": историческое здание XIX века отреставрируют в Москве

"Мой район. Навигатор": историческое здание XIX века отреставрируют в Москве

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Дом, где жили инженер Владимир Шухов, биолог Николай Кольцов и артист Виталий Соломин, отреставрируют. Это историческое здание Варваринского акционерного общества домовладельцев на Остоженке.

Его возвели в конце XIX века по проекту архитектора Александра Иванова в стиле поздней эклектики. В этом году фонд капитального ремонта приведет в порядок исторический дом. К работам уже приступили.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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