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"Мой район. Навигатор": исторический фонтан около павильона № 30 восстановили на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": исторический фонтан около павильона № 30 восстановили на ВДНХ

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Исторический фонтан около павильона № 30 восстановили на ВДНХ. Главный мотив его оформления – масличные растения. Верхняя чаша сделана в виде крупного цветка подсолнечника, а постаменты нижней и средней чаш обрамляют изображения цветов и листьев.

Фонтан не работал 40 лет. Восстанавливать его пришлось практически полностью. Нижнюю и среднюю чаши отлили из бетона, уложив сверху декоративный слой. Верхняя часть полностью сделана из керамики. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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