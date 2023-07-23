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Культура

"Мой район. Навигатор": подведены итоги конкурса, посвященного экскурсиям по городу

"Мой район. Навигатор": подведены итоги конкурса, посвященного экскурсиям по городу

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В столице подвели итоги конкурса, который посвящен разнообразным экскурсиям по городу. Авторы 17 оригинальных маршрутов победили в смотре под названием "Покажи Москву!". Например, Андрей Горбачев предложил прогулку по станциям Большой кольцевой линии. Экскурсия начинается на Хорошевской и завершается на станции "Кленовый бульвар". Участников ждут загадки, ответы на которые прячутся где-то на БКЛ. Также среди лидеров конкурска "Покажи Москву" – экскурсия по району Зюзино, автобусный маршрут "Кольцо дворянских усадеб и главные святыни Новой Москвы".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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