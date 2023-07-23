"Мой район. Навигатор": московские речки набрали скорость

Московские речки набрали скорость. Благодаря благоустройству малых столичных речек восстанавливается их пропускная способность. Чем чище русло, тем выше скорость течения воды. Это позволяет водосточной сети, связанной с реками, пропускать больший объем атмосферных осадков. Активные работы идут в руслах Нищенки и Раменки. Городню и Сетунь уже очистили от ила и отремонтировали укрепления берегов. В районе речки Городня установили стенки из лиственничных бревен и высадили в био-плато более четырех тысяч растений.

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