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Культура

"Мой район. Навигатор": фотовыставка "Храму быть!" открылась на Гоголевском бульваре

"Мой район. Навигатор": фотовыставка "Храму быть!" открылась на Гоголевском бульваре

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Фотовыставка, которая открылась на Гоголевском бульваре, получила название "Храму быть!". Экспозиция посвящена 13-летию программы строительства православных храмов в столице.

Главная задача выставки – показать архитектурное разнообразие столичных храмов. На 15 стендах представлены фотографии храмов Кирилла и Мефодия на Дубровке, князя Владимира в Тушине и других. В экспозицию вошли изображения не только вновь построенных церквей, но и отреставрированных зданий.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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