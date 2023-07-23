"Мой район. Навигатор": с момента запуска МЦД перевезли 600 млн пассажиров

Московские центральные диаметры с момента запуска перевезли 600 миллионов пассажиров. На МЦД-1 и МЦД-2 ежедневно совершается более 600 тысяч поездок. Первый и второй диаметры стали основой транспортного каркаса Московского региона, связали сорок районов столицы и несколько городов Подмосковья.

Поезда, которые следуют по МЦД обновлены на 100%. Кроме того, продолжается развитие современных городских вокзалов с комфортными пересадками между разными видами транспорта. Уже в этом году в столице запустят третий и четвертый диаметры. Их общая протяженность – более 170 километров.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".