Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Транспорт

"Мой район. Навигатор": с момента запуска МЦД перевезли 600 млн пассажиров

"Мой район. Навигатор": с момента запуска МЦД перевезли 600 млн пассажиров

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Московские центральные диаметры с момента запуска перевезли 600 миллионов пассажиров. На МЦД-1 и МЦД-2 ежедневно совершается более 600 тысяч поездок. Первый и второй диаметры стали основой транспортного каркаса Московского региона, связали сорок районов столицы и несколько городов Подмосковья.

Поезда, которые следуют по МЦД обновлены на 100%. Кроме того, продолжается развитие современных городских вокзалов с комфортными пересадками между разными видами транспорта. Уже в этом году в столице запустят третий и четвертый диаметры. Их общая протяженность – более 170 километров.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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