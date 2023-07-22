"Мой район. Навигатор": запущен путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон" в сторону области

На юге столицы открыли новый путепровод. Он ведет с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 "Дон" со съездом в сторону области.

Путепровод возвели в рамках масштабной реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей. Он снизит транспортную нагрузку. Благодаря ему потоки на въездах в Москву и на трассу М-4 "Дон" теперь не пересекаются.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".