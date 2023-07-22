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"Мой район. Навигатор": стартовал марафон фильмов в кинотеатре "Иллюзион"

"Мой район. Навигатор": стартовал марафон фильмов в кинотеатре "Иллюзион"

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Госфильмофонд приглашает отметить свой юбилей. В течение 75 лет там собирают, реставрируют и хранят шедевры отечественного кинематографа. В коллекции фонда – около 80 тысяч картин, посмотреть 75 из них можно в кинотеатре "Илллюзион". Это центральная площадка киноархива в высотке на Котельнической набережной.

Стартовал марафон фильмов, который завершится только в октябре. Каждое утро показывают по одной ленте. Все картины идут в хронологическом порядке. На сайте кинотеатра "Иллюзион" есть подробная программа, там можно зарегистрироваться на сеанс.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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