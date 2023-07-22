"Мой район. Навигатор": 22 и 23 июля будет закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии

В выходные, 22 и 23 июля, в столичном метро закрыт участок между "Марьиной Рощей" и "Чкаловской". Ограничения нужны, чтобы обновить "Трубную", "Чкаловскую" и "Сретенский бульвар".

Специалисты очистят и покрасят потолки и своды, отшлифуют мрамор, уберут кабельные линии в стены. Пока идет ремонт, пассажирам рекомендуют пользоваться другими маршрутами. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".