Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Транспорт

"Мой район. Навигатор": 22 и 23 июля будет закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии

"Мой район. Навигатор": 22 и 23 июля будет закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии

Поезда не будут ходить между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская" 22 и 23 июля

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В выходные, 22 и 23 июля, в столичном метро закрыт участок между "Марьиной Рощей" и "Чкаловской". Ограничения нужны, чтобы обновить "Трубную", "Чкаловскую" и "Сретенский бульвар".

Специалисты очистят и покрасят потолки и своды, отшлифуют мрамор, уберут кабельные линии в стены. Пока идет ремонт, пассажирам рекомендуют пользоваться другими маршрутами. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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