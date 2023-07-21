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"Мой район. Навигатор": более 1 тыс современных остановок появится в Москве
В столице в этом году появится более 1 000 современных остановочных павильонов. Они сделаны из нержавеющей стали и алюминия.
У новых остановок будет большая крыша и специальное стекло. Это защищает пассажиров от непогоды. Для безопасности павильоны также будут оснащены камерами видеонаблюдения и освещением. За прибытием автобусов можно будет следить на специальном электронном табло.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор