"Мой район. Навигатор": остатки древней крепости нашли в центре Москвы

На Хохловской площади при строительстве подземной парковки нашли остатки древней крепости. Случайное археологическое открытие было сделано в 2007 году.

На этом месте обнаружили большой и хорошо сохранившийся фрагмент Московского Белого или Царева города. Остатки укреплений относят к концу XVI века, тогда это сооружение выполняло защитную функцию. Некоторые из найденных камней кладки имели уникальную резьбу, другие, по мнению ученых, относились к великокняжескому дворцу в Кремле.

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