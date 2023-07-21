Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Наука

"Мой район. Навигатор": остатки древней крепости нашли в центре Москвы

"Мой район. Навигатор": остатки древней крепости нашли в центре Москвы

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Эксперты увидели угрозу в "опустынивании" территорий на Земле

На Хохловской площади при строительстве подземной парковки нашли остатки древней крепости. Случайное археологическое открытие было сделано в 2007 году.

На этом месте обнаружили большой и хорошо сохранившийся фрагмент Московского Белого или Царева города. Остатки укреплений относят к концу XVI века, тогда это сооружение выполняло защитную функцию. Некоторые из найденных камней кладки имели уникальную резьбу, другие, по мнению ученых, относились к великокняжескому дворцу в Кремле.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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