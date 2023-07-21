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"Мой район. Навигатор": новое городское пространство создают на юге Москвы

"Мой район. Навигатор": новое городское пространство создают на юге Москвы

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Новое городское пространство создают на юге столицы. Преображается обширная территория в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки.

Отдыхать там смогут жители районов Орехово-Борисово Южное и Зябликово. Раньше на этом месте были промзоны и незаконные свалки. Вскоре это будет зеленое пространство с зонами отдыха, спортивными и детскими площадками, мостиками, сценой для концертов и местами для пикников. Прогулку можно будет совершать по приподнятым на сваях мосткам.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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