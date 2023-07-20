"Мой район. Навигатор": исторический фонтан около павильона № 30 восстановили на ВДНХ

На ВДНХ около павильона № 30 теперь можно увидеть исторический фонтан. Главный мотив его оформления – масличные растения. Верхняя чаша сделана в виде крупного цветка подсолнечника, а постаменты нижней и средней чаш обрамляют изображения цветов и листьев.

Фонтан не работал 40 лет. Восстанавливать его пришлось практически полностью. Нижнюю и среднюю чаши отлили из бетона, уложив сверху декоративный слой. Верхняя часть полностью сделана из керамики. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".