Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:35

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о реставрации панно во Дворце пионеров

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о реставрации панно во Дворце пионеров

Движение транспорта в столице затруднено на Ленинградском шоссе

Городские службы работают в усиленном режиме на фоне непогоды в столице

Новости часа: в Минфине сообщили, что доходы бюджета РФ вырастут в 2023–2024 годах

Движение транспорта затруднено на Лужнецкой эстакаде

Почти половина месячной нормы осадков выпала в столице за 19 июля

Движение транспорта затруднено на Большой Серпуховской улице

Сквер имени Геннадия Селезнева появился в столице

Жителей Москвы предупредили о сильных порывах ветра 19 июля

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

Во Дворце пионеров на Воробьевых горах реставрируют панно "Юные ленинцы". Оно расположено над портиком главного входа в здание и выполнено в смешанной технике из разных материалов.

Реставрация панно – часть большого проекта по возрождению и ремонту всех корпусов Московского дворца пионеров. Пять из них не реставрировали ни разу с 1961 года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика