"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о реставрации панно во Дворце пионеров

Во Дворце пионеров на Воробьевых горах реставрируют панно "Юные ленинцы". Оно расположено над портиком главного входа в здание и выполнено в смешанной технике из разных материалов.

Реставрация панно – часть большого проекта по возрождению и ремонту всех корпусов Московского дворца пионеров. Пять из них не реставрировали ни разу с 1961 года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".