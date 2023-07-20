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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о реставрации панно во Дворце пионеров
Во Дворце пионеров на Воробьевых горах реставрируют панно "Юные ленинцы". Оно расположено над портиком главного входа в здание и выполнено в смешанной технике из разных материалов.
Реставрация панно – часть большого проекта по возрождению и ремонту всех корпусов Московского дворца пионеров. Пять из них не реставрировали ни разу с 1961 года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор