Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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"Мой район. Навигатор": в Москве определили победителей конкурса экскурсионных маршрутов

"Мой район. Навигатор": в Москве определили победителей конкурса экскурсионных маршрутов

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В столице подвели итоги конкурса, который посвящен разнообразным экскурсиям по городу. Авторы 17 оригинальных маршрутов победили в смотре под названием "Покажи Москву!".

Например, Андрей Горбачев предложил прогулку по станциям Большой кольцевой линии. Экскурсия начинается на "Хорошёвской" и завершается на станции "Кленовый бульвар". Участников ждут загадки, ответы на которые они найдут на БКЛ. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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