"Мой район. Навигатор": в Москве определили победителей конкурса экскурсионных маршрутов

В столице подвели итоги конкурса, который посвящен разнообразным экскурсиям по городу. Авторы 17 оригинальных маршрутов победили в смотре под названием "Покажи Москву!".

Например, Андрей Горбачев предложил прогулку по станциям Большой кольцевой линии. Экскурсия начинается на "Хорошёвской" и завершается на станции "Кленовый бульвар". Участников ждут загадки, ответы на которые они найдут на БКЛ. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".