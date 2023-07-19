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"Мой район. Навигатор": русла четырех столичных рек благоустроят в 2023 году

"Мой район. Навигатор": русла четырех столичных рек благоустроят в 2023 году

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Благоустройство малых столичных рек восстановит их пропускную способность. Чем чище русло, тем выше скорость течения воды. Это, в свою очередь, позволяет водосточной сети, связанной с реками, пропускать больший объем атмосферных осадков.

Активные работы идут в руслах Нищенки и Раменки. Городню и Сетунь уже очистили от ила, отремонтировали укрепления берегов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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