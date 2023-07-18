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"Мой район. Навигатор": протяженность велодорожек в Москве достигла 500 км

"Мой район. Навигатор": протяженность велодорожек в Москве достигла 500 км

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Протяженность велодорожек в Москве достигла 500 километров. В 2023 году в столице планируется обустроить 70 километров велополос, из них 60 километров во временной разметке.

Также продолжается развитие веломаршрута "Зеленое кольцо": в этом году в рамках нового этапа запланировано организовать постоянные велополосы на 12 улицах Москвы на участке между Измайловским парком и Тимирязевским парком. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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