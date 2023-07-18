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Культура

"Мой район. Навигатор": 18 июля исполняется 90 лет со дня рождения Евгения Евтушенко

"Мой район. Навигатор": 18 июля исполняется 90 лет со дня рождения Евгения Евтушенко

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18 июля исполняется 90 лет со дня рождения Евгения Евтушенко. Он переехал в Москву вместе с матерью в 1944 году, и с тех пор его судьба была тесно связана с этим городом.

Евгений Евтушенко много писал о России, о ее бескрайних просторах. В его стихотворениях часто возникает и образ Москвы. Он много работал с композиторами, песни на его тексты исполняли эстрадные певцы. Культовый фильм "Ирония судьбы" начинается как раз с песни на стихи Евтушенко.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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