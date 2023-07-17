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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории универмага на Красной Пресне

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории универмага на Красной Пресне

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Витрины какого магазина в центре Москвы никогда не запотевают? Речь о "Мосторге" – крупном универмаге, расположенном на улице Красная Пресня.

Это здание было возведено в 1928 году. Его спроектировали архитекторы братья Веснины – Александр, Виктор и Леонид. Позже зодчие стали признанными лидерами московского конструктивизма. Именно Краснопресненский универмаг стал их первой работой, выполненной в этом стиле.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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