"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории универмага на Красной Пресне

Витрины какого магазина в центре Москвы никогда не запотевают? Речь о "Мосторге" – крупном универмаге, расположенном на улице Красная Пресня.

Это здание было возведено в 1928 году. Его спроектировали архитекторы братья Веснины – Александр, Виктор и Леонид. Позже зодчие стали признанными лидерами московского конструктивизма. Именно Краснопресненский универмаг стал их первой работой, выполненной в этом стиле.

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