"Мой район. Навигатор": фильм об участниках "Московского долголетия" снимут в столице

"Молодость – это состояние души" – это намерены доказать участники программы "Московское долголетие" и создатели сериала "Я не СТАР". Съемки их совместного проекта стартовали в Москве.

Фильм с участием самых артистичных участников "Московского долголетия" снимут в жанре игрового кино. Всего будет 10 серий на тему взаимоотношений между разными поколениями. Зрителям расскажут смешные и трогательные истории из жизни москвичей серебряного возраста.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

