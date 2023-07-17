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Общество

"Мой район. Навигатор": фильм об участниках "Московского долголетия" снимут в столице

"Мой район. Навигатор": фильм об участниках "Московского долголетия" снимут в столице

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"Молодость – это состояние души" – это намерены доказать участники программы "Московское долголетие" и создатели сериала "Я не СТАР". Съемки их совместного проекта стартовали в Москве.

Фильм с участием самых артистичных участников "Московского долголетия" снимут в жанре игрового кино. Всего будет 10 серий на тему взаимоотношений между разными поколениями. Зрителям расскажут смешные и трогательные истории из жизни москвичей серебряного возраста.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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