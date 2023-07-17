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"Мой район. Навигатор": Мосводосток завершил реабилитацию каскада Лефортовских прудов

"Мой район. Навигатор": Мосводосток завершил реабилитацию каскада Лефортовских прудов

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"Версаль на Яузе" – именно так в XVIII веке называли Лефортовский парк. Во многом с Версалем его сравнивали благодаря уникальным водоемам.

Специалисты Мосводостока завершили реабилитацию каскада Лефортовских прудов. Все сделали очень бережно. Ведь водоемы сформировались на месте пойменного участка Яузы в 1703 году, они – практически ровесники Санкт-Петербурга.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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