03:00Город
"Мой район. Навигатор": Мосводосток завершил реабилитацию каскада Лефортовских прудов
"Версаль на Яузе" – именно так в XVIII веке называли Лефортовский парк. Во многом с Версалем его сравнивали благодаря уникальным водоемам.
Специалисты Мосводостока завершили реабилитацию каскада Лефортовских прудов. Все сделали очень бережно. Ведь водоемы сформировались на месте пойменного участка Яузы в 1703 году, они – практически ровесники Санкт-Петербурга.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор