"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории парка "Сокольники"

Когда-то в столичном парке "Сокольники" любили охотиться цари Иван Грозный и Алексей Михайлович. Монархи предпочитали ловить животных при помощи хищных птиц – соколов. Отсюда и пошло название местности на востоке столицы.

Свой нынешний вид "Сокольники" обрели в 1840 году – там появились восемь просек, которые расходились лучами из общей точки. При этом один из них – Майский – берет свою историю еще со времен Петра I.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

