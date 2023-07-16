Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04:05

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории парка "Сокольники"

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории парка "Сокольники"

"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрируют доходный дом Тарховой

"Мой район. Навигатор": на ТПУ "Рижская" завершились подземные работы

Фестиваль "Дружба народов" продлится на ВДНХ 16 июля

На VK Fest в Парке Горького выступят более 60 музыкантов и коллективов

На Васильевском Спуске пройдет финиш международного ралли "Шелковый путь"

VK Fest проходит в Парке Горького на этих выходных

Новости часа: затор на Крымский мост с полуострова за два часа сократился на 100 машин

На ВДНХ проходит фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов"

Новости часа: РФ считает нужным приступить к подготовке мирного договора Баку с Ереваном

Когда-то в столичном парке "Сокольники" любили охотиться цари Иван Грозный и Алексей Михайлович. Монархи предпочитали ловить животных при помощи хищных птиц – соколов. Отсюда и пошло название местности на востоке столицы.

Свой нынешний вид "Сокольники" обрели в 1840 году – там появились восемь просек, которые расходились лучами из общей точки. При этом один из них – Майский – берет свою историю еще со времен Петра I.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика