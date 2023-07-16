04:05Город
"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории парка "Сокольники"
Когда-то в столичном парке "Сокольники" любили охотиться цари Иван Грозный и Алексей Михайлович. Монархи предпочитали ловить животных при помощи хищных птиц – соколов. Отсюда и пошло название местности на востоке столицы.
Свой нынешний вид "Сокольники" обрели в 1840 году – там появились восемь просек, которые расходились лучами из общей точки. При этом один из них – Майский – берет свою историю еще со времен Петра I.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор