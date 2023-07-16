"Мой район. Навигатор": на ТПУ "Рижская" завершились подземные работы

ТПУ "Рижская" продолжает активно строится. Транспортно-пересадочный узел соединит пять станций городского рельсового транспорта и остановку высокоскоростной магистрали до Санкт-Петербурга.

Специалисты уже завершили все подземные работы. Теперь с Калужской-Рижской линии метро можно пересесть на станцию БКЛ "Рижская". Сейчас специалисты занимаются реконструкцией железной дороги, где сейчас ходят электрички МЦД-2 и поезда "Сапсан".

В будущем "Рижская" станет одной из остановок на МЦД-3 и МЦД-4. Там построят большой вестибюль с кассовым залом. Также организуют удобный переход между станциями второго и третьего центральных диаметров.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

