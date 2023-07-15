"Мой район. Навигатор": чайка станет новым индикатором невесомости у корабля "Союз МС24"

Символ Московского художественного театра имени Чехова, знаменитая чайка, станет новым индикатором невесомости у экипажа корабля "Союз МС24". Его запуск запланирован на сентябрь.

На МКС отправятся Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Лoрал О'хaра. Как только плюшевая игрушка повиснет в воздухе, космонавты поймут, что корабль вышел на орбиту земли.

Трех маленьких чаек художественный руководитель МХТ Константин Хабенский передал Олегу Кононенко после спектакля под названием "Не покидай свою планету". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".