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Наука

"Мой район. Навигатор": чайка станет новым индикатором невесомости у корабля "Союз МС24"

"Мой район. Навигатор": чайка станет новым индикатором невесомости у корабля "Союз МС24"

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Символ Московского художественного театра имени Чехова, знаменитая чайка, станет новым индикатором невесомости у экипажа корабля "Союз МС24". Его запуск запланирован на сентябрь.

На МКС отправятся Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Лoрал О'хaра. Как только плюшевая игрушка повиснет в воздухе, космонавты поймут, что корабль вышел на орбиту земли.

Трех маленьких чаек художественный руководитель МХТ Константин Хабенский передал Олегу Кононенко после спектакля под названием "Не покидай свою планету". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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