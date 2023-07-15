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"Мой район. Навигатор": трехуровневый городской вокзал появится в Зеленограде к осени
Современный транспортный хаб вскоре появится в столице. Реконструкция железнодорожной станции "Зеленоград – Крюково" завершится к осени. Трехуровневый московский городской вокзал будет включать в себя пассажирский терминал, три островные платформы и широкий подземный переход.
Работы на станции ведут без остановки движения поездов. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор