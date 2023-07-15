"Мой район. Навигатор": трехуровневый городской вокзал появится в Зеленограде к осени

Современный транспортный хаб вскоре появится в столице. Реконструкция железнодорожной станции "Зеленоград – Крюково" завершится к осени. Трехуровневый московский городской вокзал будет включать в себя пассажирский терминал, три островные платформы и широкий подземный переход.

Работы на станции ведут без остановки движения поездов. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".