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"Мой район. Навигатор": трехуровневый городской вокзал появится в Зеленограде к осени

"Мой район. Навигатор": трехуровневый городской вокзал появится в Зеленограде к осени

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Современный транспортный хаб вскоре появится в столице. Реконструкция железнодорожной станции "Зеленоград – Крюково" завершится к осени. Трехуровневый московский городской вокзал будет включать в себя пассажирский терминал, три островные платформы и широкий подземный переход.

Работы на станции ведут без остановки движения поездов. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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