"Мой район. Навигатор": колесо обозрения в Измайловском парке открылось после ремонта

Колесо обозрения в Измайловском парке открылось после планового ремонта. Это старейшее колесо обозрения в Москве.

Запуска аттракциона москвичи ждали с нетерпением, ведь многие катались на нем еще в детстве. Его построили в 1957 году ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов по проекту известного инженера Георгия Хромова.

Во время ремонта специалисты тщательно обследовали всю конструкцию, заменили узлы колеса обозрения и другие части, если это было необходимо. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".