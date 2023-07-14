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"Мой район. Навигатор": колесо обозрения в Измайловском парке открылось после ремонта

"Мой район. Навигатор": колесо обозрения в Измайловском парке открылось после ремонта

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Колесо обозрения в Измайловском парке открылось после планового ремонта. Это старейшее колесо обозрения в Москве.

Запуска аттракциона москвичи ждали с нетерпением, ведь многие катались на нем еще в детстве. Его построили в 1957 году ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов по проекту известного инженера Георгия Хромова.

Во время ремонта специалисты тщательно обследовали всю конструкцию, заменили узлы колеса обозрения и другие части, если это было необходимо. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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