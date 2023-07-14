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"Мой район. Навигатор": в Москве завершилась реконструкция стадиона "Авангард"

"Мой район. Навигатор": в Москве завершилась реконструкция стадиона "Авангард"

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В столичном районе Перово завершилась реконструкция стадиона "Авангард". Его построили еще в 1954 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Одной из главных задач было сохранить исторический облик стадиона. Специалисты отреставрировали уникальный вход с колоннадой, полностью воссоздали два мозаичных панно, которые изображают молодых спортсменов.

Теперь "Авангард" – это целый комплекс с шестью площадками для занятий разными видами спорта, скейт-парком и памп-треком.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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