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"Мой район. Навигатор": в Москве завершилась реконструкция стадиона "Авангард"
В столичном районе Перово завершилась реконструкция стадиона "Авангард". Его построили еще в 1954 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.
Одной из главных задач было сохранить исторический облик стадиона. Специалисты отреставрировали уникальный вход с колоннадой, полностью воссоздали два мозаичных панно, которые изображают молодых спортсменов.
Теперь "Авангард" – это целый комплекс с шестью площадками для занятий разными видами спорта, скейт-парком и памп-треком.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор