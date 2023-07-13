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"Мой район. Навигатор": в Москве завершили реабилитацию каскада Лефортовских прудов

"Мой район. Навигатор": в Москве завершили реабилитацию каскада Лефортовских прудов

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Специалисты Мосводостока завершили реабилитацию каскада Лефортовских прудов. В первую очередь все восемь прудов очистили от мусора и ила, который в теплое время года приводил к зарастанию водоемов водорослями.

Для того, чтобы привести водоемы в порядок, использовались две технологии. Маленькие пруды полностью осушали, иловый осадок извлекали с помощью экскаватора. А на больших прудах задействовали плавающий земснаряд "Ватермастер".

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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