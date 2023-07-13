"Мой район. Навигатор": в столице снимут сериал с участниками "Московского долголетия"

Создатели сериала "Я не СТАР" снимут проект с участниками программы "Московское долголетие". Съемки совместного сериала уже стартовали в столице.

Его снимут в жанре мокьюментари – игрового кино, которое имитирует документалистику. Всего будет 10 серий на тему взаимоотношений между разными поколениями. Зрителям расскажут смешные и трогательные истории из жизни москвичей серебряного возраста.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

