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Общество

"Мой район. Навигатор": в столице снимут сериал с участниками "Московского долголетия"

"Мой район. Навигатор": в столице снимут сериал с участниками "Московского долголетия"

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Создатели сериала "Я не СТАР" снимут проект с участниками программы "Московское долголетие". Съемки совместного сериала уже стартовали в столице.

Его снимут в жанре мокьюментари – игрового кино, которое имитирует документалистику. Всего будет 10 серий на тему взаимоотношений между разными поколениями. Зрителям расскажут смешные и трогательные истории из жизни москвичей серебряного возраста.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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