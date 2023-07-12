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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни гиббона Лизы в столичном зоопарке

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни гиббона Лизы в столичном зоопарке

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В Московском зоопарке живут представители малых человекоообразных обезьян. Гиббон Лиза весело проводит время в своем летнем вольере на малом пруду. Ее уютный домик расположен прямо над водой.

Лиза сперва примостилась на кронах деревьев, а затем решила переместиться в другую точку своей "резиденции". Для этого животное использует прочные тросы, которые прикреплены к ее домику. Дорога у примата заняла всего 10 секунд. Лиза родилась на Тайване, в Московском зоопарке она живет с 2005 года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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