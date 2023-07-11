"Мой район. Навигатор": столичное метро получило еще 40 новых поездов "Москва 2020"

В июне столичное метро получило еще 40 новых, ультрасовременных поездов "Москва 2020". Эта модель с широкими дверными проемами, сквозными проходами между вагонами и удобными сидениями курсирует в метро уже третий год.

В каждом вагоне поезда "Москва 2020" работают по две климатические установки с обеззараживанием воздуха. Всего с января 2023 года в метрополитене приняли более 140 новых вагонов.

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