"Мой район. Навигатор": движение поездов остановят между "Марьиной Рощей" и "Чкаловской"

На участке между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена не будет движения поездов с 22 по 23 июля. Станции временно станут конечными, это связано с проведением ремонтных работ.

На "Трубной", "Чкаловской" и "Сретенском бульваре" расчистят и покрасят потолки и своды, отшлифуют мрамор, а также уберут кабельные линии за стены. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".