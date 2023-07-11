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Транспорт

"Мой район. Навигатор": движение поездов остановят между "Марьиной Рощей" и "Чкаловской"

"Мой район. Навигатор": движение поездов остановят между "Марьиной Рощей" и "Чкаловской"

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На участке между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена не будет движения поездов с 22 по 23 июля. Станции временно станут конечными, это связано с проведением ремонтных работ.

На "Трубной", "Чкаловской" и "Сретенском бульваре" расчистят и покрасят потолки и своды, отшлифуют мрамор, а также уберут кабельные линии за стены. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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